Адвокат предупредил о тюремном сроке за подделку справок о вакцинации

Бывший начальник криминальной милиции РОВДМосквы, адвокат Евгений Харламов предупредил россиян об опасности уголовной ответственности за подделанные справки о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет kp.ru.
Эксперт напомнил, что в Уголовном кодексе содержится статья о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.
"Представьте, какие серьезные будут последствия, если заболевший человек пойдет работать воспитателем и заразит наших детей. Поэтому когда такие сертификаты продаются, это очень серьезное преступление. За это нужно сажать", - сказал Харламов.
Адвокат рассказал, что ведется серьезная работа по раскрытию подобных преступлений. В связи с этим он выразил надежду, что в ближайшем будущем они будут сведены к минимуму.
Правозащитник уточнил, что в настоящий момент за подделку документов и продавцу, и покупателю грозит до трех лет лишения свободы. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, почему в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.