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Россиянам напомнили об уголовном наказании за подделку справок о вакцинации

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Бывший начальник криминальной милиции РОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов предупредил россиян об опасности уголовной ответственности за подделанные справки о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет kp.ru.
Адвокат предупредил о тюремном сроке за подделку справок о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт напомнил, что в Уголовном кодексе содержится статья о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.
"Представьте, какие серьезные будут последствия, если заболевший человек пойдет работать воспитателем и заразит наших детей. Поэтому когда такие сертификаты продаются, это очень серьезное преступление. За это нужно сажать", - сказал Харламов.
Адвокат рассказал, что ведется серьезная работа по раскрытию подобных преступлений. В связи с этим он выразил надежду, что в ближайшем будущем они будут сведены к минимуму.
Правозащитник уточнил, что в настоящий момент за подделку документов и продавцу, и покупателю грозит до трех лет лишения свободы. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, почему в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.
Общество,Евгений Харламов,Андрей Воробьев,МВД,Комсомольская правда,Москва,
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