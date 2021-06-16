Адвокат предупредил о тюремном сроке за подделку справок о вакцинации

Эксперт напомнил, что в Уголовном кодексе содержится статья о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

Адвокат рассказал, что ведется серьезная работа по раскрытию подобных преступлений. В связи с этим он выразил надежду, что в ближайшем будущем они будут сведены к минимуму.