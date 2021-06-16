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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Алиса Селезнёва
17 минут назад
Стоимость авиабилетов в ближайшие несколько лет может вырасти на 20-30% из-за модернизации аэропортов и роста сборов. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Минтрансу пишет «Коммерсант».
Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
Фото: ТАССТАСС
Авиакомпании отмечают, что ожидается резкое повышение сборов в аэропортах Уфы, Кемерово, Нового Уренгоя и Геленджика, которые планируется обновить, что приведет к росту цен на авиабилеты на эти направления.
По оценке АЭВТ, в Уфе с учетом предложенных тарифов обслуживание пассажиров подорожает более чем на 70% в 2025 году. В Новом Уренгое с 2023 года стоимость рейса для перевозчиков вырастет более чем в 2,5 раза.
«С возросшей нагрузкой из-за тарифов может справиться только «Аэрофлот» — у него есть финансовая подушка и господдержка, а частным игрокам вроде «Уральских авиалиний» и Utair выгоднее будет уйти», - заявил источник издания в авиационной отрасли.
При этом в инвестиционных проектах модернизации аэропортов заложено повышение цен на перелеты в 5–15%.
Ранее совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что авиакомпании будут вынуждены поднимать стоимость авиабилетов, чтобы не разориться, так как у них выросли затраты на топливо, а также на лизинговые платежи по иностранным воздушным судам.
Общество,Виталий Ванцев,Уральские авиалинии,Международный аэропорт Внуково,Минтранс РФ,ЮТэйр,Аэрофлот,
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