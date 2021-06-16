Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

Авиакомпании отмечают, что ожидается резкое повышение сборов в аэропортах Уфы, Кемерово, Нового Уренгоя и Геленджика, которые планируется обновить, что приведет к росту цен на авиабилеты на эти направления.

По оценке АЭВТ, в Уфе с учетом предложенных тарифов обслуживание пассажиров подорожает более чем на 70% в 2025 году. В Новом Уренгое с 2023 года стоимость рейса для перевозчиков вырастет более чем в 2,5 раза.