Коронавирус. Дополнительные меры по ускорению вакцинации

Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков.

За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно.

В конечном счете, это дело каждого - прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить.

Это личное дело ... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса.

Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии - это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался.

В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

В целях выполнения этого постановления мною принят указ , определяющий механизм и порядок его реализации.

До 1 июля 2021 г. будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения.

В Московском регионе проживает около 20 млн человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей.

Такая защита есть - это вакцинация . Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей.

Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей.

Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение.

Ваш мэр