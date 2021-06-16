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Студенту снизили оценку из-за внешнего вида в Екатеринбурге

Москва24иещё 1
2 часа назад
Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову снизили оценку за внешний вид. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Студенту снизили оценку из-за зеленых волос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выпускник пожаловался, что получил оценку "хорошо" только из-за цвета волос и пирсинга.
"Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь "хорошо". А потому что внешний вид. Ты посмотри, как ты выглядишь", – заявила экзаменатор.
На это студент ответил, что его одежда после переезда осталась в другом городе. Однако преподавательницу такой ответ не устроил. Еще один член комиссии обратил внимание на проколотое ухо выпускника.
Щербаков заверил, что ответил на все вопросы комиссии. Он был уверен в оценке "отлично". Получившийся результат он назвал предвзятым.
Ранее столичным вузам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. Если это невозможно, то необходимо строго соблюдать антиковидные меры.
Общество,Роман Щербаков,Екатеринбург,
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