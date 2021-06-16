Пока вы спали: Украина назвала условие запуска «Северного потока – 2»

Фото: Рамблер Рамблер

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Украина борется с «Северным потоком – 2»

Украинские политики резко высказываются о завершении первой нитки «Северного потока-2», считают убытки и заявляют о готовности разрешить запуск трубопровода, если Россия «деоккупирует» Крым и Донбасс. Об этом пишут «Известия».

Так, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что после завершения строительства российского трубопровода, идущего в обход страны, Киеву не на что будет содержать украинскую армию. А глава МИД Дмитрий Кулеба назвал условием запуска «Северного потока-2» «справедливую компенсацию, деоккупацию территорий и энергетическую безопасность Украины». Эксперты отмечают, что после того, как российско-немецкий проект будет запущен, Украина может лишиться до $5–6 млрд.

Нефть идет в рост

Неуклонное выполнение условий сделки ОПЕК+ может привести к тому, что цена барреля нефти марки Brent к концу месяца вырастет до $77. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщают «Известия».

Также, по данным экспертов, на рост котировок влияет плавное восстановление спроса на сырье в мире, затягивание переговоров о присоединении США к ядерному соглашению с Тегераном и возвращению на рынок иранской нефти, и ожидание встречи президентов России и США Владимира Путина Джо Байдена в Женеве. При этом рост цен может быть временным, так как значимым фактором остается высокий уровень распространение коронавируса в мире.

«Зонтичные» гарантии помогут привлечь кредиты

Благодаря новому механизму финансовой поддержки, малый и средний бизнес сможет привлечь три трлн рублей финансирования к 2025 году. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, ожидается, что такого результата удастся добиться с помощью развертывания программы «зонтичных гарантий» — массового предоставления госпоручительств по кредитам МСП.

В России хотят создать единую систему видеонаблюдения

В правительстве обсуждается вопрос о разработке ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая должна объединить все городские камеры в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Источники издания отметили, что на создание системы может быть потрачено 250 миллиардов рублей за пять лет. Проект предполагает установку «умных» камер с функцией первичного анализа, его разработку могут доверить ООО «Национальные технологии».

Июньский пик заболеваемости COVID-19 связали с индийским штаммом

Эксперты связывают рост заболеваемости коронавирусом в России с распространением индийского штамма «Дельта». По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов, этот штамм занимал 52% во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне, отмечают «Известия».