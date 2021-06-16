В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы спали: Украина борется с «Северным потоком – 2»

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы спали: Украина назвала условие запуска «Северного потока – 2»
Фото: РамблерРамблер
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Украина борется с «Северным потоком – 2»

Украинские политики резко высказываются о завершении первой нитки «Северного потока-2», считают убытки и заявляют о готовности разрешить запуск трубопровода, если Россия «деоккупирует» Крым и Донбасс. Об этом пишут «Известия».
Так, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что после завершения строительства российского трубопровода, идущего в обход страны, Киеву не на что будет содержать украинскую армию. А глава МИД Дмитрий Кулеба назвал условием запуска «Северного потока-2» «справедливую компенсацию, деоккупацию территорий и энергетическую безопасность Украины». Эксперты отмечают, что после того, как российско-немецкий проект будет запущен, Украина может лишиться до $5–6 млрд.

Нефть идет в рост

Неуклонное выполнение условий сделки ОПЕК+ может привести к тому, что цена барреля нефти марки Brent к концу месяца вырастет до $77. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщают «Известия».
Также, по данным экспертов, на рост котировок влияет плавное восстановление спроса на сырье в мире, затягивание переговоров о присоединении США к ядерному соглашению с Тегераном и возвращению на рынок иранской нефти, и ожидание встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. При этом рост цен может быть временным, так как значимым фактором остается высокий уровень распространение коронавируса в мире.

«Зонтичные» гарантии помогут привлечь кредиты

Благодаря новому механизму финансовой поддержки, малый и средний бизнес сможет привлечь три трлн рублей финансирования к 2025 году. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, ожидается, что такого результата удастся добиться с помощью развертывания программы «зонтичных гарантий» — массового предоставления госпоручительств по кредитам МСП.

В России хотят создать единую систему видеонаблюдения

В правительстве обсуждается вопрос о разработке ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая должна объединить все городские камеры в России. Об этом пишет «Коммерсант».
Источники издания отметили, что на создание системы может быть потрачено 250 миллиардов рублей за пять лет. Проект предполагает установку «умных» камер с функцией первичного анализа, его разработку могут доверить ООО «Национальные технологии».

Июньский пик заболеваемости COVID-19 связали с индийским штаммом

Эксперты связывают рост заболеваемости коронавирусом в России с распространением индийского штамма «Дельта». По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов, этот штамм занимал 52% во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне, отмечают «Известия».
По словам директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, эпидемиологи и инфекционисты отмечают, что коронавирус в последнее время «помолодел»: заболевают в основном молодые люди, и тяжесть инфекции у них более серьезная.
Общество,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Корпорация МСП,МИД,газета "Известия",Республика Крым,Россия,Украина,
89
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители