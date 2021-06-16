Пока вы спали: Украина назвала условие запуска «Северного потока – 2»

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Украина борется с «Северным потоком – 2»
Украинские политики резко высказываются о завершении первой нитки «Северного потока-2», считают убытки и заявляют о готовности разрешить запуск трубопровода, если Россия
«деоккупирует» Крым
и Донбасс. Об этом пишут
«Известия».
Так, президент Украины Владимир Зеленский
пожаловался, что после завершения строительства российского трубопровода, идущего в обход страны, Киеву не на что будет содержать украинскую армию. А глава МИД Дмитрий Кулеба
назвал условием запуска «Северного потока-2» «справедливую компенсацию, деоккупацию территорий и энергетическую безопасность Украины». Эксперты отмечают, что после того, как российско-немецкий проект будет запущен, Украина может лишиться до $5–6 млрд.
Нефть идет в рост
Неуклонное выполнение условий сделки ОПЕК+ может привести к тому, что цена барреля нефти марки Brent к концу месяца вырастет до $77. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщают
«Известия».
Также, по данным экспертов, на рост котировок влияет плавное восстановление спроса на сырье в мире, затягивание переговоров о присоединении США к ядерному соглашению с Тегераном и возвращению на рынок иранской нефти, и ожидание встречи президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
в Женеве. При этом рост цен может быть временным, так как значимым фактором остается высокий уровень распространение коронавируса в мире.
«Зонтичные» гарантии помогут привлечь кредиты
Благодаря новому механизму финансовой поддержки, малый и средний бизнес сможет привлечь три трлн рублей финансирования к 2025 году. Об этом «Известиям» заявил
генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
По его словам, ожидается, что такого результата удастся добиться с помощью развертывания программы «зонтичных гарантий» — массового предоставления госпоручительств по кредитам МСП.
В России хотят создать единую систему видеонаблюдения
В правительстве обсуждается вопрос о разработке ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая должна объединить все городские камеры в России. Об этом пишет
«Коммерсант».
Источники издания отметили, что на создание системы может быть потрачено 250 миллиардов рублей за пять лет. Проект предполагает установку «умных» камер с функцией первичного анализа, его разработку могут доверить ООО «Национальные технологии».
Июньский пик заболеваемости COVID-19 связали с индийским штаммом
Эксперты связывают рост заболеваемости коронавирусом в России с распространением индийского штамма «Дельта». По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов, этот штамм занимал 52% во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне, отмечают
«Известия».
По словам директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, эпидемиологи и инфекционисты отмечают, что коронавирус в последнее время «помолодел»: заболевают в основном молодые люди, и тяжесть инфекции у них более серьезная.