Почему люди считают себя недостойными высокого дохода?

Некоторые россияне годами трудятся на низкооплачиваемой работе и не пытаются изменить свой уровень жизни в лучшую сторону. Происходит это по нескольким причинам, которые берут свое начало еще в детстве, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.

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"Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка "терпи" является корнем проблемы", — считает психолог.

Людям кажется, что работать в одном месте на протяжении нескольких лет даже за маленькую зарплату — это стабильность и комфорт. Есть такое понятие "зона комфорта". Эту "зону" человек определяет сам. Из неё очень тяжело выбраться, даже если сильно захотеть. Но человек привыкает, терпит годами и ему страшно представить, как идти дальше. Потому что он просто не умеет по-другому, поясняет она свою позицию.

"Вторая причина — страх перемен, рисков и падений. Очень многие люди, выросшие на родительских установках "не подведи", "не опозорься", "не проиграй", живут в постоянном страхе провала. Они думают, что если попробовать и оплошать, то все, второго шанса не будет, мир рухнет, настанет катастрофа", — говорит Зюганова.

Но на самом деле успех растёт только из череды провалов. Это опыт, который человек должен получить . Нет роста в зоне комфорта и нет комфорта в зоне роста. Нужно об этом помнить всегда, подчеркивает специалист.

"Третья причина — страх денег. Все мы родом из детства и именно там формируются наши взгляды на социум и общество. Если родители в какие-то моменты теряли (пусть даже незначительную сумму) деньги и устраивали из этого большую драму, ребёнок впитает в себя страх потерять материальное", — отмечает она.

Дальше наша психика все делает за нас и формируется такая цепочка: деньги можно потерять — это трагедия — я боюсь потерять деньги — я не хочу их терять — я боюсь зарабатывать много — потому что много денег = большая трагедия.

"Еще есть комплекс "бедность мышления". Люди с ним всегда склонны обвинять в своих неудачах других — президента, учителя, Европу, олигархов. Они всегда будут радоваться чужим поражениям, завидовать, критиковать и обесценивать.

"Ему просто повезло" — чаще всего можно услышать такую фразу от людей с бедным мышлением. Везение, конечно, важный фактор, но без усилий его не будет", — добавляет Зюганова.

И наконец, люди с низкой самооценкой просто не верят в то, что они достойны большего. Так формируется синдром самозванца. Они боятся просить о повышении зарплаты , работают сверх нормы и всегда пытаются услужить, считает психолог.

Для того, чтобы разобраться со своими комплексами и недостатками, необходимо работать со специалистом — психологом, психотерапевтом, психоаналитиком.