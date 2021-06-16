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В российском регионе может появиться еще один выходной

Алиса Селезнёва
53 минуты назад
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой давать дополнительный выходной россиянам, сделавшим прививку от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте главы региона.
Жителям Челябинской области предоставят выходной за прививку от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.
«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома», - заявил он.
Глава региона рекомендовал всем работодателям, в том числе и главам промышленных предприятий, сделать такой день выходным и оплачиваемым.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 15 по 19 июня нерабочими днями. Также в столице запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00 в заведениях общепита. Им можно работать только навынос.
Позднее о введении дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом заявил и губернатор Мурманской области. С 18 июня в регионе заведения общепита, бары и клубы будут открыты до 23:00. Помимо этого, с 21 июня бюджетные учреждения обяжут перевести треть своего персонала на «удаленку».
Общество,Новости регионов,COVID-19,Алексей Текслер,Сергей Собянин,Челябинская Область,
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