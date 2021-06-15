Власти шести регионов России объявили об ужесточении ограничений из-за распространения коронавируса, передают «Известия».

Например, жителей Московской области с 13 по 20 июня обязали носить маски в общественных местах, транспорте, на работе и в лифтах. Сотрудники без средств защиты не будут допускаться к работе.

Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в Мурманской области. С 18 июня в регионе также с 23:00 до 06:00 запрещена работа заведений точек общепита, клубов и баров, а загрузка в общественном транспорте не должна превышать двух третей.

Работа ресторанов кафе, клубов, ресторанов в ночное время приостановлена и в Вологодской области. Между тем кинозалам, театрам, спорткомплексам, размещённым в закрытых помещениях, разрешается заполнять залы только наполовину.

В Хабаровском крае работодателям посоветовали перевести на удалёнку людей старше 65 лет и беременных. Вылет в северные районы разрешён лишь при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР на наличие COVID-19.

В Марий Эл организации и ИП обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников. Для несовершеннолетних жителей региона введён запрет на посещение торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей.

В Бурятии до 1 июля закрыли скверы, парки и общественные зоны. Работа всех учреждений допобразования переводится на дистанционный режим. Бассейны, массажные и спа-салоны временно прекращают работу. Жители старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что третья волна COVID-19 началась в России весной и будет длиться ещё по меньшей мере месяц. По его словам, очередная волна стартовала в апреле, но статистика не была столь явно выражена. Россияне расслабились и не реагировали на призывы соблюдать элементарные меры профилактики и прививаться. Инфекционист отметил, что без дополнительных ограничений рост заболеваемости может достичь осенних показателей.