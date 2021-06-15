Ничем не рискуют: Решение Киева обложить налогами крымчан вызвало удивление

Ранее портал «Обозреватель» сообщил, что Рада разрабатывает законопроект, предполагающий отмену созданной в 2014 году свободной экономической зоны "Крым". Согласно документу, проживающие на полуострове граждане Украины потеряют налоговые льготы и начнут платить налоги по тем же правилам, что и живущие внутри страны украинцы.