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Ничем не рискуют: Решение Киева обложить налогами крымчан вызвало удивление

Елена Прошина
59 минут назад
Решение украинских властей обложить крымчан налогами ничем не угрожает жителям полуострова. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя Рамблеру соответствующую инициативу Верховной рады.
"Решение Украины ничем не угрожает жителям Крыма, потому что никак не будет имплементироваться в российское законодательство, ни в каком варианте. Чтобы россияне, проживающие в Крыму, платили налоги иностранному государству, речи не идет. Это очередная спекулятивная попытка украинских властей напомнить о своём существовании. Единственное, что должны понимать сегодня крымчане, - что те люди, которые рассказывают всему миру о том, как плохо живётся крымчанам в России, они пытаются всячески испортить жизнь этим же самым крымчанам.
Можно ожидать второго шага вслед за первым - после декларации об уплате налогов крымчанами последует и декларация о том, что необходимо признать, что неплательшиков налогов, а ими будет абсолютно всё население Крыма, подвергать каким-то международным санкциям, ну и, вообще, устраивать неприятности тем людям, которых, казалось бы, считаешь гражданами Украины. Вот такая странная позиция украинских властей. Она вызывает, мягко говоря, удивление", - заявил эксперт.
Ранее портал «Обозреватель» сообщил, что Рада разрабатывает законопроект, предполагающий отмену созданной в 2014 году свободной экономической зоны "Крым". Согласно документу, проживающие на полуострове граждане Украины потеряют налоговые льготы и начнут платить налоги по тем же правилам, что и живущие внутри страны украинцы.
Общество,Видео,Артем Кирьянов,Верховная Рада,Общественная палата России,Республика Крым,Киев,Украина,
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