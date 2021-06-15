Ничем не рискуют: Решение Киева обложить налогами крымчан вызвало удивление

"Решение Украины ничем не угрожает жителям Крыма, потому что никак не будет имплементироваться в российское законодательство, ни в каком варианте. Чтобы россияне, проживающие в Крыму, платили налоги иностранному государству, речи не идет. Это очередная спекулятивная попытка украинских властей напомнить о своём существовании. Единственное, что должны понимать сегодня крымчане, - что те люди, которые рассказывают всему миру о том, как плохо живётся крымчанам в России, они пытаются всячески испортить жизнь этим же самым крымчанам.
Можно ожидать второго шага вслед за первым - после декларации об уплате налогов крымчанами последует и декларация о том, что необходимо признать, что неплательшиков налогов, а ими будет абсолютно всё население Крыма, подвергать каким-то международным санкциям, ну и, вообще, устраивать неприятности тем людям, которых, казалось бы, считаешь гражданами Украины. Вот такая странная позиция украинских властей. Она вызывает, мягко говоря, удивление", - заявил эксперт.