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Умер учёный-математик Дмитрий Беклемишев

Говорит Москва
19 минут назад
Ему было 90 лет.
Тело математика Беклемишева нашли в квартире в Москве
Фото: wikimipt.orgwikimipt.org
Как сообщает РЕН ТВ, тело доктора педагогических наук нашли в его квартире на Новопесчаной улице.
Беклемишев был заслуженным профессором МФТИ, автором учебника «Курс аналитической геометрии и линейной алгебры». В 2002 году он получил премию правительства России в области образования.
Общество,Правительство РФ,
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