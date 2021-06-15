Госдума упростила выезд детей за границу

На сегодняшний день ребенок, выезжающий за границу с сопровождением, должен иметь при себе нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей. Сейчас же депутаты значительно упросили этот процесс. Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ.

Кроме этого, достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку. Согласно инициативе депутатов, несогласие на выезд любого из родителей будет гибким. Можно запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список стран. При этом если с несовершеннолетним путешествует сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет.