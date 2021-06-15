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В России упростили порядок выезда детей за границу

Letidor.ruиещё 1
4 часа назад
В Государственной думе в третьем, окончательном чтении приняли закон, согласно которому упрощается порядок выезда детей за границу. Для выезда ребенка за пределы Российской Федерации с сопровождающим будет достаточно нотариального согласия одного из родителей.
Госдума упростила выезд детей за границу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На сегодняшний день ребенок, выезжающий за границу с сопровождением, должен иметь при себе нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей. Сейчас же депутаты значительно упросили этот процесс. Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ.
Кроме этого, достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку. Согласно инициативе депутатов, несогласие на выезд любого из родителей будет гибким. Можно запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список стран. При этом если с несовершеннолетним путешествует сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет.
На сегодняшний день, если один из родителей дает несогласие на выезд, отозвать его можно только по суду.
Общество,Госдума,Россия,
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