Когда это все закончится: в России усиливают коронавирусные ограничения

Также для общественного транспорта вводится лимит на загрузку пассажиров — максимум две трети. Вместе с этим руководитель области распорядился об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима во всех местах скопления людей, в частности, в транспорте.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области за прошедшие сутки зарегистрировали 71 новый инцидент заражения COVID-19. Существенный прирост числа заболевших в регионе фиксируется с 9 июня. В целом за период пандемии в регионе заразились свыше 52 тысяч человек, из них 48,6 тысячам удалось побороть болезнь, а 1,2 случая закончились летальным исходом.