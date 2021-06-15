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Когда это все закончится: в России усиливают коронавирусные ограничения

Елена Прошина
35 минут назад
Еще один регион России решил усилить ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о Мурманской области.
Когда это все закончится: в России усиливают коронавирусные ограничения
Фото: РамблерРамблер
Как рассказал губернатор региона Андрей Чибис, с 18 июня заведения общепита, бары и клубы в области будут открыты с 06:66 до 23:00. Помимо этого, с 21 июня бюджетные учреждения обяжут перевести треть своего персонала на «удаленку». Для других компаний эта мера будет рекомендательной, пишет NEWS.ru.
Также для общественного транспорта вводится лимит на загрузку пассажиров — максимум две трети. Вместе с этим руководитель области распорядился об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима во всех местах скопления людей, в частности, в транспорте.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области за прошедшие сутки зарегистрировали 71 новый инцидент заражения COVID-19. Существенный прирост числа заболевших в регионе фиксируется с 9 июня. В целом за период пандемии в регионе заразились свыше 52 тысяч человек, из них 48,6 тысячам удалось побороть болезнь, а 1,2 случая закончились летальным исходом.
Общество,Андрей Чибис,Мурманская Область,Россия,
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