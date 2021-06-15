Сочи и В аэропортах российских курортов - особенно в Симферополе Анапе - заканчиваются свободные слоты для приема самолетов, но авиакомпании продолжают подавать заявки на новые рейсы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в перевозчиках.

По данным газеты, 2 июня в аэропорту Симферополя было доступно только три временных интервала (слота) на летний сезон: два ночных и один дневной.

Маршрутная сеть аэропорта Симферополя в 2021 году достигла 63 направлений, это рекордное количество.

Один из собеседников «Известий» утверждает, что аэропорт Анапы не может подтвердить слоты для рейсов в одно и то же время на все дни недели даже в неудобные часы. Аэропорт Сочи перевел все международные полеты на ночное время.

Почти не осталось мест и в сочинских отелях. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), гостиницы в четыре - пять звезд в Сочи на июнь забронированы почти полностью, а в трехзвездочных отелях осталось менее пяти процентов свободных мест. Июль тоже почти распродан, но на август и сентябрь еще можно забронировать хорошие номера.

В Aviasales «Известиям» рассказали, что цены на авиабилеты в Сочи росли с начала года (до 17 процентов в апреле), но к июню упали на семь процентов.

Многие россияне решили провести отпуск в Сочи и Крыму после отмены рейсов в Турцию. На фоне наплыва туристов стоимость проживания в сочинских гостиницах выросла на 50 процентов.