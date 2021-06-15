Не привитых от COVID призвали не пускать в самолеты

Кроме этого, Чепурнов отметил, что выдвинутая им инициатива не будет вводиться в принудительном порядке. А система воздушных пассажирских перевозок должна иметь в своей основе разрешительный принцип – через вакцинацию, уверен руководитель лаборатории.

Напомним, ранее ряд экспертов и чиновников заявляли, что если подавляющая масса россиян не вакцинируется от COVID-19, пандемия в стране вновь наберет обороты. Также специалисты считают, что к дальнейшему распространению коронавируса приведет игнорирование масочного режима, которое наблюдается сейчас, и появление новых, более заразных штаммов – индийского и британского. Помимо этого, в летний сезон люди стали активнее коммуницировать друг с другом и в меньшей степени придерживаться социальной дистанции, что тоже негативно отражается на эпидемситуации.