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Не привитые от коронавируса россияне могут лишиться отпуска

Елена Прошина
1 час назад
Жителей России, не прошедших вакцинацию от коронавируса, а также не переболевших COVID-19, следует отстранить от путешествий самолетами. Такую позицию озвучил глава Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов.
Не привитых от COVID призвали не пускать в самолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт полагает, что не привитые граждане несут большую угрозу заражения ковидом среди других пассажиров воздушных лайнеров. Он напомнил, что на борту одного воздушного судна таковых может быть до 300 человек. Также профессор подчеркнул, что один человек с коронавирусом способен заразить всех пассажиров, передает ИА DEITA.RU.
Кроме этого, Чепурнов отметил, что выдвинутая им инициатива не будет вводиться в принудительном порядке. А система воздушных пассажирских перевозок должна иметь в своей основе разрешительный принцип – через вакцинацию, уверен руководитель лаборатории.
Напомним, ранее ряд экспертов и чиновников заявляли, что если подавляющая масса россиян не вакцинируется от COVID-19, пандемия в стране вновь наберет обороты. Также специалисты считают, что к дальнейшему распространению коронавируса приведет игнорирование масочного режима, которое наблюдается сейчас, и появление новых, более заразных штаммов – индийского и британского. Помимо этого, в летний сезон люди стали активнее коммуницировать друг с другом и в меньшей степени придерживаться социальной дистанции, что тоже негативно отражается на эпидемситуации.
Общество,Александр Чепурнов,РИА "Дейта",Россия,
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