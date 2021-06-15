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Школьницы осквернили мемориал героя России Пешкова в Приморье

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад
Полицейские задержали двух школьниц, осквернивших мемориал расстрелянного в Сирии Олега Пешкова, установленный в городе Арсеньеве Приморского края.
Школьницы осквернили мемориал героя России Пешкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прокуратура организовала проверку по факту осквернения сквера имени героя России Олега Анатольевича Пешкова в Арсеньеве», – говорится в сообщении администрации Арсеньева на странице во «ВКонтакте».
«Установлено, что в ночное время 14 июня 2021 двое несовершеннолетних в городе Арсеньеве осквернили сквер имени героя России Олега Анатольевича Пешкова, – отметили в ведомстве. – В настоящее время территориальным отделом полиции устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего».
Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры города.
«Кроме того, прокуратурой города организована проверка полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – отметили в надзорном ведомстве.
Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно. В сквере в Арсеньеве установлен мемориал в память о Пешкове.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика Олега Пешкова.
Общество,Константин Мурахтин,Олег Пешков,Генпрокуратура РФ,Деловая газета "Взгляд",Приморский Край,Арсеньев,Сирийская Арабская Республика,
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