Школьницы осквернили мемориал героя России Пешкова

«Прокуратура организовала проверку по факту осквернения сквера имени героя России Олега Анатольевича Пешкова в Арсеньеве», – говорится в сообщении администрации Арсеньева на странице во «ВКонтакте».
«Установлено, что в ночное время 14 июня 2021 двое несовершеннолетних в городе Арсеньеве осквернили сквер имени героя России Олега Анатольевича Пешкова, – отметили в ведомстве. – В настоящее время территориальным отделом полиции устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего».
«Кроме того, прокуратурой города организована проверка полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – отметили в надзорном ведомстве.