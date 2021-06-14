Мясников назвал лучший способ «очищения» мозга

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По словам специалиста, новые исследования показывают, что «очищение мозга» от «шлаков» происходит во время сна, поэтому сон так важен для здоровья организма.

Добровольцы, которым долго не давали спать, показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно, рассказал Мясников.

Он отметил, что недосып ведет к многим болезням, в том числе расстройству когнитивных способностей мозга.

Ранее ученые выяснили, что дневной сон является одним из способов продления жизни и сохранения когнитивных способностей до глубокой старости. Специалисты изучали режим сна более 2 тысяч здоровых людей в возрасте от 60 лет.