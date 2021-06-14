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Мясников назвал лучший способ «очищения» мозга

Ювелина Бернст
42 минуты назад
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал, как очистить мозг от шлаков.
Мясников назвал лучший способ «очищения» мозга
Фото: ВидеокадрВидеокадр
По словам специалиста, новые исследования показывают, что «очищение мозга» от «шлаков» происходит во время сна, поэтому сон так важен для здоровья организма.
Добровольцы, которым долго не давали спать, показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно, рассказал Мясников.
Он отметил, что недосып ведет к многим болезням, в том числе расстройству когнитивных способностей мозга.
Ранее ученые выяснили, что дневной сон является одним из способов продления жизни и сохранения когнитивных способностей до глубокой старости. Специалисты изучали режим сна более 2 тысяч здоровых людей в возрасте от 60 лет.
Результаты исследования показали, что 1500 человек, которые регулярно спали днем от 5 минут до 2 часов, на тестах по определению деменции показывали лучшие результаты, чем остальные 700. Они лучше ориентировались в пространстве, их речь была более беглой, а память — крепкой.
Общество,Александр Мясников,
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