В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсиях россиян деньги

По подсчетам Обухова, с того момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государству удалось сэкономить порядка 5 трлн рублей. За это же время из России было вывезено незаконно различных капиталов на эту же сумму, утверждает секретарь ЦК КПРФ.

КПРФ настаивает на индексации пенсий работающим россиянам и предлагает ввести минимальный размер выплат пенсионерам в 25 тысяч рублей, сказал Обухов. По его словам, в России для этого есть все возможности, но необходимо «умерить аппетиты» миллиардеров в стране, оставить вывоз капитала из России и национализировать стратегические отрасли экономики.