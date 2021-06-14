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В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсиях россиян деньги

Ювелина Бернст
1 час назад
Деньги, которые правительство сэкономило на выплатах работающим пенсионерам, вывозят из страны олигархи, заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Его слова приводятся на официальном сайте КПРФ.
В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсиях россиян деньги
Фото: ТАССТАСС
По подсчетам Обухова, с того момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государству удалось сэкономить порядка 5 трлн рублей. За это же время из России было вывезено незаконно различных капиталов на эту же сумму, утверждает секретарь ЦК КПРФ.
«Нужно перекрыть все офшорные лазейки. Не должно быть так, что даже госкомпании и прочие крупные экономические структуры только до 5 трлн рублей прибыли вывозят ежегодно в офшоры», — высказался политический деятель.
КПРФ настаивает на индексации пенсий работающим россиянам и предлагает ввести минимальный размер выплат пенсионерам в 25 тысяч рублей, сказал Обухов. По его словам, в России для этого есть все возможности, но необходимо «умерить аппетиты» миллиардеров в стране, оставить вывоз капитала из России и национализировать стратегические отрасли экономики.
Общество,Сергей Обухов,КПРФ,
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