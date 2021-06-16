В России начинается четвертый этап продажи туров с кешбэком

Предыдущий этап продажи туров с кешбэком начался 18 марта и продлился до 15 июня. Завершить путешествие в рамках этого этапа необходимо до 30 июня. По данным туроператоров, этот этап туристического кешбэка благоприятно отразился не только на темпах продаж, но и на их глубине, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)
. Продажи туркомпаний выросли в разы. По предварительным итогам третьего этапа акции туристического кешбэка, в лидерах по продажам у туроператоров оказались Краснодарский край, Крым, а также Минеральные Воды, отметили в АТОР.