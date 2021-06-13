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В Госдуме предложили доплачивать россиянам с маленькой зарплатой

Елена Прошина
1 час назад
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выказался за введение минимального социального дохода, необходимого для достойного уровня жизни граждан. Об этом пишет издание URA.RU.
В Госдуме предложили доплачивать россиянам с маленькой зарплатой
Фото: ТАССТАСС
«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер. Если гражданину не хватает получаемых на работе доходов, то должна выплачиваться доплата, которая позволит дотягивать до стандарта», — объяснил Аксаков.
По мнению депутата, у всех граждан разные доходы. Из-за этого у каждого из них может недоставать до «стандарта» разных сумм. Исходя из этой индивидуально определенной для каждого человека разницы, по мнению Аксакова, и могут осуществляться персональные доплаты со стороны государства.
Свои выводы он основывает на том, что существуют установленные нормативы потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг, образования. По мысли Аксакова, если все эти стандарты суммировать и выразить в денежном эквиваленте, может получиться большая сумма.
«Очевидно, что мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш человек был обеспечен минимальным социальным стандартом», — считает парламентарий.
Общество,Анатолий Аксаков,Госдума,РИА Ura.ru,
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