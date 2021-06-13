В Госдуме предложили доплачивать россиянам с маленькой зарплатой

По мнению депутата, у всех граждан разные доходы. Из-за этого у каждого из них может недоставать до «стандарта» разных сумм. Исходя из этой индивидуально определенной для каждого человека разницы, по мнению Аксакова, и могут осуществляться персональные доплаты со стороны государства.