В Госдуме предложили доплачивать россиянам с маленькой зарплатой

По мнению депутата, у всех граждан разные доходы. Из-за этого у каждого из них может недоставать до «стандарта» разных сумм. Исходя из этой индивидуально определенной для каждого человека разницы, по мнению Аксакова, и могут осуществляться персональные доплаты со стороны государства.
Свои выводы он основывает на том, что существуют установленные нормативы потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг, образования. По мысли Аксакова, если все эти стандарты суммировать и выразить в денежном эквиваленте, может получиться большая сумма.