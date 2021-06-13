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В Петербурге ввели новые COVID-ограничения вслед за Москвой

Елена Прошина
39 минут назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города вынуждены вводить новые ограничения для жителей из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт Смольного.
«Правительство Санкт Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», – заявил Александр Беглов в обращении к жителям города.
Губернатор также заявил, что власти Санкт Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам.
Он распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.
Ранее, 11 июня, изменения в постановление городского правительства 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» были внесены губернатором «Северной столицы» Бегловым.
«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 000 человек», — сказано в документе.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлено 863 случая заражения. В Москве за тот же период число новых инфицированных достигло 7700 человек.
Общество,Видео,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,Санкт-Петербург,Москва,
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