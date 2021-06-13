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Патриарх Кирилл пообещал вечную жизнь в обмен на смерть за Россию

Ura.Ru
16 минут назад
Патриарх Кирилл заявил, что российские военные, погибшие за родину, обретут вечную жизнь. На богослужении в честь годовщины освящения главного храма Вооруженных сил он призвал солдат смело исполнять свой воинский долг.
Патриарх Кирилл пообещал вечную жизнь в обмен на смерть за Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Помните, что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, то вы будете вместе с богом в его царствии, славе, вечной жизни», — сказал патриарх Кирилл во время службы. Её запись опубликована на официальном youtube-канале Минобороны России.
Патриарх заметил, что название храма Вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова — обращается ко всем военнослужащим. «Христос воскрес и все вместе с ним воскреснем. Идите смело исполнять свой воинский долг», — заявил глава РПЦ.
В мае патриарх Кирилл предложил женщинам отдавать детей в церковь вместо того, чтобы делать аборт. По его словам, РПЦ сделает все необходимое, чтобы воспитать и поднять ребенка на ноги. При это представители церкви не будут препятствовать встречам детей с родителями.
Общество,Патриарх Кирилл,Министерство обороны,РПЦ,Россия,
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