В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Сети высмеяли «крутизну» Байдена на обложке журнала Time

Елена Прошина
1 час назад
Пользователи Twitter с иронией комментируют изображение президента США Джо Байдена на обложке журнала Time. На ней американский лидер изображен в больших солнцезащитных очках, в которых отражается российский президент Владимир Путин. Выпуск посвящен запланированной на 16 июня встрече глав двух держав в Женеве. Отзывы пользователей публикует РИА «Новости».
В Сети высмеяли «крутизну» Байдена на обложке Time
Фото: AP PhotoAP Photo
Изображение обложки, опубликованное в Twitter-акаунте Time, сопровождается подписью в духе: «Байден сделал Путина». Среди комментариев читателей к этому посту выделяется сообщение некого Oubai Shahbandar.
«Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», — считает он.
Среди комментаторов хватает остряков. «Он в солнцезащитных очках, потому что спит», — догадался персонаж с ником Josias Teofiofo.
«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», — вторит ему другой ценитель журнальных обложек по имени Jay Patel.

«Увы, никакая аэрография и никакие фильтры не смогут скрыть разрушения», — печалится гражданин, скрывающийся под аббревиатурой flswingvote502.

«Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз — до сих пор образ крутого парня. Срамота», — выдвигает претензии к картинке президента США патриот mansplainer383.
Общее настроение пользователей, отреагировавших на твит Time с макетом обложки: американский президент выглядит слабо на фоне демонизируемого на Западе образа Владимира Путина. Любопытно, что сам еженедельник не стесняется называть российского лидера диктатором, а будущую встречу Байдена и Путина подает в своих публикациях чуть ли не как схватку добра со злом.
Общество,Том Круз,Джозеф Байден,Владимир Путин,Журнал Time,РИА Новости,Соединенные Штаты,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители