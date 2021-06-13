В Сети высмеяли «крутизну» Байдена на обложке Time

Общее настроение пользователей, отреагировавших на твит Time с макетом обложки: американский президент выглядит слабо на фоне демонизируемого на Западе образа Владимира Путина. Любопытно, что сам еженедельник не стесняется называть российского лидера диктатором, а будущую встречу Байдена и Путина подает в своих публикациях чуть ли не как схватку добра со злом.