В Сети высмеяли «крутизну» Байдена на обложке Time

Пользователи Twitter с иронией комментируют изображение президента США Джо Байдена
на обложке
журнала Time. На ней американский лидер изображен в больших солнцезащитных очках, в которых отражается российский президент Владимир Путин
. Выпуск посвящен запланированной на 16 июня встрече глав двух держав в Женеве. Отзывы пользователей публикует
РИА «Новости».
Изображение обложки, опубликованное в Twitter-акаунте Time, сопровождается подписью в духе: «Байден сделал Путина». Среди комментариев читателей к этому посту выделяется сообщение некого Oubai Shahbandar.
«Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», — считает он.
Среди комментаторов хватает остряков. «Он в солнцезащитных очках, потому что спит», — догадался персонаж с ником Josias Teofiofo.
«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», — вторит ему другой ценитель журнальных обложек по имени Jay Patel.
«Увы, никакая аэрография и никакие фильтры не смогут скрыть разрушения», — печалится гражданин, скрывающийся под аббревиатурой flswingvote502.
«Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз — до сих пор образ крутого парня. Срамота», — выдвигает претензии к картинке президента США патриот mansplainer383.
Общее настроение пользователей, отреагировавших на твит Time с макетом обложки: американский президент выглядит слабо на фоне демонизируемого на Западе образа Владимира Путина. Любопытно, что сам еженедельник не стесняется называть российского лидера диктатором, а будущую встречу Байдена и Путина подает в своих публикациях чуть ли не как схватку добра со злом.