В России выявлено рекордное за полгода число зараженных COVID

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 14 723. Этот показатель выше зафиксированного в начале недели уровня на 50%. Последний раз такие темпы распространения вируса фиксировались в стране 13 февраля. Об этом пишет ТАСС.

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Суточный прирост числа заболевших коронавирусом в России составил 0,28%. В общей сложности с начала пандемии заразились 5 208 687 россиян. Днем ранее оперштаб отчитался о выявлении 13 510 новых случаев заражения.

Минимальные темпы подъема заболеваемости имеют место в Республике Тыва (0,04% за истекшие сутки). В Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания по 0,05%.

Кроме того, за прошедший день в Санкт-Петербурге зафиксировали 862 случая заражения, в Нижегородской области 184, в Республике Бурятия 170, в Воронежской области – 184 и 157 в Ростовской области.