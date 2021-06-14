Вассерман выступил против выплат для россиян

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин
заявил, что россиянам в перспективе стоит ожидать получения выплат в рамках безусловного базового дохода
. Однако он подчеркнул, что этот безусловный базовый доход будет минимальным, чтобы на него можно было бы полноценно существовать. По словам члена комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»), власти смогут ввести регулярные выплаты в размере 10 тысяч рублей, но лишь в 2023 году.
Для этого стране потребуется 18 триллионов.