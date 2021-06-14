Вассерман выступил против выплат для россиян

Он отметил, что предпочитает говорить о безусловном базовом праве зарабатывать. По его мнению, государство должно следить за всеми аспектами рынка рабочей силы и заработной платы. Он также добавил, что безусловный доход нужен тем, кто по каким-то не зависящим от них причинам не имеет возможности зарабатывать. При этом сумма выплат от государства должна быть гораздо больше прожиточного минимума, считает Вассерман.