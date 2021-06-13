Китайцы оценили российские способы борьбы с похмельем

Статью о главных способах борьбы с похмельем, которые используют россияне, опубликовал китайский портал Sohu.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению автора материала, самым известным способом борьбы с похмельем в России является так называемый «разгон». Смысл его в том, что перед основной дозой алкоголя следует выпить рюмку водки, чтобы «разогнать» организм и подготовить его к «общению» с гораздо более значительным количеством спиртного.

Также похмелье можно победить, выпив небольшое количестве рассола от огурцов или квашеной капусты. Кроме того, по утверждению автора, хорошим способом в борьбе с последствиями возлияний является употребление йогурта.

При этом в статье сообщается, что россияне, дабы избежать последствий употребления большого количества алкоголя, принимают меры прямо во время застолья.Например, для снижения «ударной» силы алкоголя они закусывают водку солёными огурцами, а также разбавляют спиртное минеральной водой или колой.