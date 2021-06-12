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Пианист Сергей Урываев умер в больнице

Слово и Делоиещё 1
21 минуту назад
Пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни.
Умер заслуженный артист России Сергей Урываев
Фото: Санкт-Петербургская академическая филармонияСанкт-Петербургская академическая филармония
Смерть Сергея Александровича — еще одна утрата, связанная с эпидемией коронавируса, заявил ректор консерватории Александр Васильев. Информация о времени и месте похорон будет объявлена позднее.
Заслуженный артист России Урываев вел обширную концертную деятельность, выступая как в России, так и за границей. Артист выступал сольно и в сопровождении оркестров.
Общество,Сергей Урываев,Александр Васильев,
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