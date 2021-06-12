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В День России общество "Знание" организовало попавший в Книгу рекордов квиз-марафон

Елена Прошина
1 час назад
12 июня состоялся отборочный этап всероссийского квиз-марафона, организованного российским обществом «Знание». В интеллектуальном марафоне, приуроченном к празднованию Дня России, приняли участие более 8 000 человек из 315 городов России.
В День России общество "Знание" организовало попавший в Книгу рекордов квиз-марафон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В отборочном этапе соревновались 1278 команд. Этот результат вошел в «Книгу рекордов России». Они состязались в знании истории и географии России, ее науки, культуры, искусства и спорта. Игроки участвовали в соревновании онлайн, каждый желающий мог наблюдать за ходом состязания знатоков через трансляцию в интернете.
500 команд, получивших наибольшее количество баллов, будут соперничать в следующем этапе марафона «Знание».
Полуфинал состоится 19 июня и пройдет одновременно в разных городах России в очном формате. По его результатам 100 сильнейших команд отправятся в Москву, чтобы 26 июня сразиться финале. Десять команд-победителей, а также пять команд, которые окажутся лучшими в специальных номинациях, смогут выбрать в качестве награды путешествие мечты в одно из самых необычных мест России: Плато Путорана, озеро Байкал, в Карелию, на Камчатку или Алтай.
Общество,Россия,
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