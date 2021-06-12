Сестру Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Ларисой Кужугетовной Шойгу. Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу ушла из жизни 10 июня 2021 года после долгой борьбы с тяжелой болезнью», - говорится в сообщении на сайте законодательного собрания.
«Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. Профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы», - заявил Вячеслав Володин.