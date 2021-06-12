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Сестру Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Елена Прошина
15 минут назад
Старшую сестру министра обороны России, депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает официальный сайт Госдумы.
Сестру Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: www.duma.gov.ruwww.duma.gov.ru
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Ларисой Кужугетовной Шойгу. Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу ушла из жизни 10 июня 2021 года после долгой борьбы с тяжелой болезнью», - говорится в сообщении на сайте законодательного собрания.

«Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. Профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы», - заявил Вячеслав Володин.
Свои соболезнования семье умершей выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. Избиралась в составе федерального списка кандидатов от «Единой Россия". Была депутатом Госдумы с 2007 года.
Согласно информации на сайте Госдумы, она ушла из жизни "после долгой борьбы с тяжелой болезнью". Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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