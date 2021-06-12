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Гуляющего по Мытищам кабана показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Кабан неожиданно появился на улице в подмосковном городе Мытищи. Видео с животным опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
Местные жители прозвали гостя Валерой.
На кадрах видно, как кабан непринужденно гуляет по траве и тротуарам во дворе жилого дома.
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