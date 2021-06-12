Топ-менеджер «Роскосмоса» уволен за спор с руководством

«Крикалев уволен с формулировкой „за нарушение корпоративной этики“ после прошедшего два дня назад наблюдательного совета при Роскосмосе, на котором Сергей Константинович выступил с резким несогласием по поводу одного из решений руководства», — пишет «Московский Комсомолец», ссылаясь на собственные источники. Крикалева назначили советником директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а его полномочия получил исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Витальевич Блошенко.