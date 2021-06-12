Топ-менеджер «Роскосмоса» уволен за спор с руководством

Крикалев был летчиком-космонавтом, один из четырех в России обладателей званий Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации одновременно. До 2015 года он был рекордсменом Земли по времени пребывания в космосе. На руководящую должность он перешел в 2016 году.