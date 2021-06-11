Пожарных уполномочили проверять документы у граждан

Сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России наделили правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным и опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации

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"Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <...> требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности", - говорится в документе. Указанные полномочия необходимы для осуществления дознавателями органов ГПН действий по оперативному установлению лиц виновных в возникновении пожаров.

Федеральный закон вносит изменения в отдельные акты в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

Другие полномочия

Кроме того, сотрудники госпожнадзора МЧС могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также в случае административных правонарушений, связанных с пожарами.

Согласно закону, у сотрудников ГПН также появилось право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Также они теперь могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с пожарами.