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Отцам-одиночкам предложили выдавать маткапитал

Парламентская газета
20 минут назад
Министерство труда и социальной защиты предложило давать маткапитал отцам-одиночкам. Об этом свидетельствует законопроект, опубликованный в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Отцам-одиночкам предложили выдавать маткапитал
Фото: © pixabay.com © pixabay.com
Изменения подразумевается внести закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Новость дополняется.
Общество,Минтруд,
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