144,6 тыс. человек умерли в России из-за COVID в 2020 году

Согласно информации службы, всего умерли 2,14 млн человек за год, из них 144 691 - от COVID-19.

При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год зафиксировано 57 555 смертей из-за COVID-19.