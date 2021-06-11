144,6 тыс. человек умерли в России из-за COVID в 2020 году

Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова
, расхождение связано с проведением патологоанатомических вскрытий. "В России создана и функционирует "полицевая" система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100%-ное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней", - заявила она журналистам.