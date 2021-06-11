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Росстат сообщил, что в России из-за коронавируса в 2020 году умерли 144,6 тыс. человек

ТАССиещё 2
40 минут назад
Число умерших в 2020 году в России от коронавирусной инфекции превысило 144,6 тыс. Это составляет 6,8% в общей структуре смертности, говорится в данных Росстата.
144,6 тыс. человек умерли в России из-за COVID в 2020 году
Фото: ТАССТАСС
Согласно информации службы, всего умерли 2,14 млн человек за год, из них 144 691 - от COVID-19.
При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год зафиксировано 57 555 смертей из-за COVID-19.
Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, расхождение связано с проведением патологоанатомических вскрытий. "В России создана и функционирует "полицевая" система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100%-ное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней", - заявила она журналистам.
Общество,Татьяна Голикова,Росстат,Россия,
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