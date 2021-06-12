Миграционные центры столицы не справляются с наплывом мигрантов

Об огромных очередях в миграционном центре подмосковного Путилкова написал «Коммерсант» . В течение трех недель улицы городка заполнены мигрантами, которые ночуют прямо на газонах. С апреля 2020 года до 15 июня 2021 года иностранцам не нужно было продлевать разрешение на пребывание в России . Они и не продлевали. Спохватились в последний момент — отсюда и хаос, и очереди, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Фадеичев/ТАСС

Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России: «Люди долгое время не оформляли документы, сейчас они понимают, что все — сроки подошли, уже деваться некуда. Поэтому отложенный спрос пришелся на эти две недели. Создал дичайшие очереди. Поступает сотни звонков каждый вечер: вот тут очереди, тут очереди. Конечно же, формируются какие-то посредники, мошенники, начинают продавать какие-то талоны за 2000 рублей в эту очередь и тд. Соответственно, мы звоним: мы отдали в ФСБ . Я бы сейчас не стал критиковать ни один миграционный центр, который занимается выдачей документов. Нагрузка настолько большая, что под ней, я думаю, легли бы все ,и никакое самое эффективное управление не способно переварить выросшую в два, а то и в три раза нагрузку».

Всех, кто не успеет оформить патент, должны депортировать из России с дальнейшим запретом на въезд. Потому мигранты не ропщут и послушно выполняют все указания. Корреспондент издания описал, как они стоят за металлическими ограждениями, им не разрешают выходить и разговаривать с журналистами, которых, кстати, на территорию не пустили охранники. В руководстве миграционного центра «Коммерсант» заверили, что ситуация с наплывом мигрантов «штатная», но судя по всему, это далеко не так. Причем, не только в Путилкове.

В том же московском миграционном центре «Сахарово» был настоящий ажиотаж, после чего открыли новые окошки для приема посетителей. Кроме тех, кто и так был в России всю пандемию, в страну приезжают новые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии. И им тоже нужен патент. К тому же, все мигранты должны снова сдать экзамены — по русскому языку, истории России и основам законодательства. Раньше тестирование проводили в миграционном центре, теперь эту функцию передали вузам, рассказал таджикский общественный деятель Карим Йоров.

Карим Йоров, таджикский общественный деятель: «Например, на Сахарова раньше они сами экзамены принимали за 700 рублей. Теперь запретили — с седьмого числа — все. А мы должны сдавать по-новому на три года. Не за пять, как раньше было. На три года с усложненными вопросами. Зачем мигранту, работающему на стройке, где-то дома, в огороде или на полях — зачем ему нужно историю Российской Федерации или культуру? Мы в свое время провели опрос: из 100 москвичей только 2 правильно ответили более-менее на наши вопросы, которые были из обычного справочника, который задают мигрантам! Теперь мы обзвонили несколько институтов, которые занимаются этим. Они говорят: мы прием проведем со вторника и дальше, но документы они могут получить через месяц. А вот представляете, людям всего лишь месяц дается на то, чтобы документы оформить. И если 2-3 недели бегать в регистрацию — все, время выходит. Они физически не успевают и становятся нелегалами».

Ситуация осложняется еще и тем, что мигранту сейчас трудно получить регистрацию по месту жительства. После пересечения границы на это дается семь дней (гражданам Таджикистана 15 дней), а на оформление патента дается 30 дней. Тем, кто продлевает патент, нужна новая регистрация, хотя раньше говорили, что можно со старой, действительной на 15 марта 2020 года, говорит Карим Йоров. По его словам, 90% мигрантов регистрируются через посредников, и стоит это 8-10, а то и 15 тысяч.