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С 1 июля Израиль облегчит условия въезда вакцинированных туристов

Вести Подмосковья
1 час назад
С 1 июля 2021 года Израиль снимет некоторые ограничения, препятствующие притоку в страну туристов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства туризма Израиля, не уточнив при этом, какие именно произойдут изменения. Однако, согласно сообщению пресс-службы, право посетить страну по прежнему останется за вакцинированными.
Израиль облегчит условия въезда туристов
Фото: pixabay.compixabay.com
Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн объяснила решение властей тем, что в стране уже прошла массовая вакцинация населения. По данным на 11 июня 2021 года, в Израиле вакцинированы около 76% взрослого населения (старше 16 лет).
Для восстановления турпотока Израиль запустил пилотный проект. В мае 2021 года возможность посетить страну получили 20 групп привитых туристов из разных стран мира, до конца июня 2021 года въезд разрешен до 1000 привитых иностранцев. С 1 июля страна облегчит условия въезда вакцинированных групповых туристов и допуск в страну индивидуальных путешественников. Более подробные правила будут оглашены позже.
В настоящий момент Россия не входит в список стран, откуда в Израиль могут приехать туристы. Наряду с Украиной, Турцией, Мексикой, ЮАР, Эфиопией и другими странами Россия отнесена Израилем к странам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Общество,Израиль,
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