Назвавший Кадырова "шайтаном" извинился

В описании к ролику указывается, что «хамоватый подросток накануне позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Главы Чеченской Республики» и теперь его родственникам «приходится краснеть и извиняться» перед Рамзаном Кадыровым.

В соцсетях был запущен флешмоб в поддержку 15-летнего школьника, который обозвал Кадырова. Его поддержал пользователь соцсети TikTok из Перми, позднее он принес свои извинения, заявил, что жалеет о своем поступке и назвал главу Чечни «настоящим мужчиной и лидером своего народа». Также в том, что назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном» раскаялся и TikTok-блогер из Тульской области.