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Назвавший Кадырова "шайтаном" извинился

Мария Иванова
1 час назад
Несовершеннолетний блогер из Кабардино-Балкарии публично попросил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова за оскорбления в его адрес, следует из публикации в чеченском Instagram-паблике eldit_net.
Назвавший Кадырова "шайтаном" извинился
Фото: ТАССТАСС
«Несколько дней назад я снял видео, где сказал неприемлемые слова в отношении Рамзана Кадырова. Я не должен был вести себя так по отношению к человеку старше меня возрастом. Я понял свою неправоту и прошу прощения», - заявил подросток.
В описании к ролику указывается, что «хамоватый подросток накануне позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Главы Чеченской Республики» и теперь его родственникам «приходится краснеть и извиняться» перед Рамзаном Кадыровым.
Перед Кадыровым извинились дедушки подростка. Они попросили простить их 14-летнего внука, отметив, что «очень сильно его поругали».
По данным Telegram-канала «Двач», ранее 14-летний блогер назвал главу Чечни «шайтаном», а также подчеркнул, что «его не запугать» угрозами.
В соцсетях был запущен флешмоб в поддержку 15-летнего школьника, который обозвал Кадырова. Его поддержал пользователь соцсети TikTok из Перми, позднее он принес свои извинения, заявил, что жалеет о своем поступке и назвал главу Чечни «настоящим мужчиной и лидером своего народа». Также в том, что назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном» раскаялся и TikTok-блогер из Тульской области.
Общество,Рамзан Кадыров,Кабардино-Балкарская Республика,Чеченская Республика,
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