В Туве объявили траур по Ларисе Шойгу

Фото: CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
"В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу <...> объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва", - говорится в документе.
Указом постановляется в день траура приспустить государственные флаги и рекомендовать учреждениям культуры и телекомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил накануне на своей странице в Facebook глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Как сообщил источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.