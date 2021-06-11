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В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу

ТАССиещё 2
1 час назад
Траур в связи со смертью депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Ларисы Шойгу объявлен на ее родине в Туве. Об этом сообщается в указе врио главы Тувы Владислава Ховалыга, размещенном в пятницу на официальном портале республики.
В Туве объявили траур по Ларисе Шойгу
Фото: CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
"В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу <...> объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва", - говорится в документе.
Указом постановляется в день траура приспустить государственные флаги и рекомендовать учреждениям культуры и телекомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил накануне на своей странице в Facebook глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Как сообщил источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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