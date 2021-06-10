Без пафоса, для души: Российская туристка сравнила пляжи в Сочи и Абхазии

Российская туристка отправилась на популярные пляжи в Сочи
и Абхазии
и выбрала лучший курорт с точки зрения отдыха. Своими мыслями девушка поделилась в личном блоге на платформе
«Яндекс.Дзен».
Блогерша сопоставила Имеретинский пляж в Сочи с пляжем Пицунды возле поселка Лидзава. Девушка обратила внимание на то, что побережье у Олимпийской деревни изменилось в худшую сторону из-за того, что на нем много туристов и крупных отельных комплексов.
Пицунда показалась девушке «любовью с первого взгляда». Она назвала преимущества отдыха там: ухоженность и наличие свободного места для туристов.
По словам путешественницы, прибрежную территорию в Абхазии окружает сосновый бор – она это оценила. Однако девушка выделила и недостатки: неразвитая инфраструктура, маленькое количество точек питания и развлечений для детей.
Девушка надеется, что абхазские пляжи не заполнятся туристами, как в Сочи.
«Иначе любители тихого, спокойного, не пафосного отпуска потеряют еще одно замечательное место для отдыха и путешествий», — заявила путешественница.
Некоторое время назад эксперты сравнили стоимость отдыха в Сочи и Абхазии. Они заявили, что на российский курорт туристы потратят больше средств. Цены на трехдневное проживание в отеле Сухуми стартуют от 42 тысяч рублей на двоих. Сочи обойдется на 15 тысяч дороже.