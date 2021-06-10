Без пафоса, для души: Российская туристка сравнила пляжи в Сочи и Абхазии

Российская туристка отправилась на популярные пляжи в Сочи Абхазии и выбрала лучший курорт с точки зрения отдыха. Своими мыслями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: ТАСС ТАСС

Блогерша сопоставила Имеретинский пляж в Сочи с пляжем Пицунды возле поселка Лидзава. Девушка обратила внимание на то, что побережье у Олимпийской деревни изменилось в худшую сторону из-за того, что на нем много туристов и крупных отельных комплексов.

Пицунда показалась девушке «любовью с первого взгляда». Она назвала преимущества отдыха там: ухоженность и наличие свободного места для туристов.

По словам путешественницы, прибрежную территорию в Абхазии окружает сосновый бор – она это оценила. Однако девушка выделила и недостатки: неразвитая инфраструктура, маленькое количество точек питания и развлечений для детей.

Девушка надеется, что абхазские пляжи не заполнятся туристами, как в Сочи.

«Иначе любители тихого, спокойного, не пафосного отпуска потеряют еще одно замечательное место для отдыха и путешествий», — заявила путешественница.