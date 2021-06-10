В Сочи нашли самый дорогой гриб

Жительница Сочи
Ирина Мунтян обнаружила в лесу у поселка Лазаревское черный трюфель, который считается во всем мире очень ценным. Об этом она сообщила
«Кубанским Новостям».
По ее словам, она искала черный трюфель в течение приблизительно пяти лет. В июне текущего года ей удалось это сделать.
«Грибы эти такие неприметные, сливаются с землей, поэтому найти их очень сложно. А на днях в лесу под ногами заметила черную верхушечку, стала копать, в итоге почти килограмм черного трюфеля», - сообщила Ирина.
Как заявила девушка, она не намерена продавать эти дорогостоящие грибы. Она собирается использовать их в домашней кулинарии. Часть своей добычи жительница Сочи отдала друзьям.
Ранее она никогда не пробовала трюфель. В результате она осталась довольна вкусом. Он показался ей орехово-грибным. Мунтян назвала вкус насыщенным.
Знакомые, живущие в Италии, порекомендовали ей приготовить трюфельное масло.
В Европе черный трюфель очень популярен. Он продается за большие деньги. На популярной площадке по продаже товаров и услуг стоимость черного трюфеля варьируется от 250 до 400 долларов за килограмм.
В России стоимость черного трюфеля чуть ниже и зависит от «калибра» гриба. Цена на мелкие весом до 20 граммов стартует от 7 тысяч рублей за килограмм. Крупные можно купить за 15 тысяч рублей и выше за килограмм. Трюфели-гиганты продаются за 20 тысяч рублей.