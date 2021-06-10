В Сочи нашли самый дорогой гриб

Жительница Сочи Ирина Мунтян обнаружила в лесу у поселка Лазаревское черный трюфель, который считается во всем мире очень ценным. Об этом она сообщила «Кубанским Новостям».

По ее словам, она искала черный трюфель в течение приблизительно пяти лет. В июне текущего года ей удалось это сделать.

«Грибы эти такие неприметные, сливаются с землей, поэтому найти их очень сложно. А на днях в лесу под ногами заметила черную верхушечку, стала копать, в итоге почти килограмм черного трюфеля», - сообщила Ирина.

Как заявила девушка, она не намерена продавать эти дорогостоящие грибы. Она собирается использовать их в домашней кулинарии. Часть своей добычи жительница Сочи отдала друзьям.

Ранее она никогда не пробовала трюфель. В результате она осталась довольна вкусом. Он показался ей орехово-грибным. Мунтян назвала вкус насыщенным.

Знакомые, живущие в Италии, порекомендовали ей приготовить трюфельное масло.

В Европе черный трюфель очень популярен. Он продается за большие деньги. На популярной площадке по продаже товаров и услуг стоимость черного трюфеля варьируется от 250 до 400 долларов за килограмм.