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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Мария Иванова
1 час назад
Депутат Госдумы, сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Фото: ТАССТАСС
О смерти сестры министра 10 июня сообщил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу. Причину ее смерти Неверов не уточнил.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Тыве, окончила томский медицинский институт, работала врачом-психиатром, затем - заместителем главного врача по лечебной работе, а в 1998 году стала заместителем министра здравоохранения республики. Получила звание заслуженного врача России.
Позже Лариса Шойгу переехала в Москву, была заместителем начальника по страховой медицине одной из поликлиник, а в 2007 году была избрана депутатом Госдумы.
В Госдуме она была заместителем главы комитета по контролю и регламенту от «Единой России».
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