Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

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Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу. Причину ее смерти Неверов не уточнил.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Тыве, окончила томский медицинский институт, работала врачом-психиатром, затем - заместителем главного врача по лечебной работе, а в 1998 году стала заместителем министра здравоохранения республики. Получила звание заслуженного врача России.

Позже Лариса Шойгу переехала в Москву, была заместителем начальника по страховой медицине одной из поликлиник, а в 2007 году была избрана депутатом Госдумы.