В Хабаровском крае осужденные будут строить вторую линию БАМа

Соглашение о сотрудничестве подписано начальником УФСИН Юрием Дорохиным и генеральным директором компании «УК «Бамстроймеханизация» Александром Чернояровым.

«По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМа состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», – сказал начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Баданин.

По его словам, стороны намерены содействовать в создании такого участка, расположенного вне территории ИК, а также в организации работы по трудоустройству осужденных к принудительным работам на объектах предприятия.

Как сказал после подписания документа Чернояров, компания «испытывает острую нехватку специалистов», во взаимодействии с ОАО «РЖД» ведется активная работа по подбору соответствующего помещения, которое впоследствии будет оборудовано для проживания осужденных. Дорохин же заявил о готовности оказать содействие в подборе специалистов из числа осужденных.

Ранее гендиректор АО «Бамстроймеханизация» Сергей Макаров отмечал, что нехватка рабочей силы вызвана не только большим масштабом работ, но и пандемией. Макаров представил также перечень требуемых организации специалистов и примерный график работ.

Дорохин заявил, что ряд осужденных в Хабаровском крае уже имеют необходимые специальности и действующим законодательством предусматривается возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.

Положительно характеризующиеся осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае около 800 человек, а уже наступило такое право у более 2 тыс. человек.

«В настоящее время в регионе нет такого количества учреждений в виде исправительных центров, способных вместить в себя столько людей», – отметил Дорохин.