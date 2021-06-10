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Заложница "Норд-Оста" потребовала дать Хованскому пожизненное

Газета.Ru
15 минут назад
Бывшая заложница «Норд-Оста» Виктория, которая вместе с семьей в 2002 году пришла на представление на Дубровке и была захвачена во время теракта, высказалась о наказании для задержанного блогера Юрия Хованского.
"Это преступление": Хованскому потребовали дать пожизненное
Фото: InstagramInstagram
Она отметила, что ее родственница, потерявшая на Дубровке ребенка, не слышала песню блогера, в тексте которой Хованский оправдывает теракт и говорит об убийстве русских детей.
«То, что он сделал, — это преступление. За это надо его судить. До 7 лет колонии — это мало. Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать», — цитирует Викторию сайт kp.ru.
По мнению Виктории, Хованский — «не человек». «То, что он сделал — это сродни расстрелу в школе», — говорит она, добавляя, что если блогер не будет заключен в тюрьму, его следует отправить в психиатрическую клинику.
По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.
Уголовное дело было заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Общество,Юрий Хованский,
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