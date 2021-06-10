Вышел первый тизер картины «Брат 3»

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В кадре можно увидеть двух человек, один из который вооружён. Второй у него спрашивает: «Вот скажи мне, цыган, в чём правда?» «Правда в силе», — отвечает тот.
Как сообщает «КГ-Портал», лента никак не связана с культовой дилогией Алексея Балабанова
про Данилу Багрова
. Отмечается, что «Брат 3» будет состоять из нескольких независимых историй – их объединит одна сюжетная линия.
Фильм расскажет о судьбах грабителей-неудачников, дочери генерала, которая влюблена в уличного живописца, и участниках ОПГ.
Сценаристами «Брата 3» являются Валерий и Юлия Переверзевы.
Премьера ожидается в январе 2022 года.
Как стало известно, Денис Сафронов очень серьезно подошел к съёмкам «Брата 3», где ему предстояло сыграть одну из ключевых ролей. Для роли он принял решение похудеть, подтянуть фигуру и научиться пользоваться оружием. Он начал заниматься спортом и придерживаться правильное питание. Как заявил сам актер, из-за карантина он себя немного «подзапустил», но после новостей о его участии он сразу стал следить за собой.