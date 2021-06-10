По данным издания, такое число заболевших было выявлено впервые с 6 марта. Прирост, по сравнению с данными на 9 июня, составил 12,41%.

За сутки умерли 383 человека, что на 4,01% меньше, чем днем ранее. Всего же с начала пандемии, по официальным данным, скончались 125 278 человек. Выздоровели за сутки 10 096 больных, всего — 4 771 995.