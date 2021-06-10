На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самая распространенная из них - «Спутник V», которая была разработана Центром им. Гамалеи. На Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко
озвучил статистику, касающуюся людей, заболевающих COVID-19 после прохождения вакцинации. По его словам, риск заболеть после прививки составляет менее 1%. Сделавшему прививку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.