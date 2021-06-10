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Ковидный антирекорд: В Москве выявлено более 5 тысяч заболевших

Алиса Селезнёва
10 июня 2021
За сутки в России выявлено 11 699 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 167 949 человек. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба пишет «Коммерсант».
По данным издания, такое число заболевших было выявлено впервые с 6 марта. Прирост, по сравнению с данными на 9 июня, составил 12,41%.
Больше всего заражений в Москве (5245), Санкт-Петербурге (859) и Московской области (801). Минимальные показатели у Еврейской автономной области (6), Ненецкого автономного округа (3) и Чукотки (1).
За сутки умерли 383 человека, что на 4,01% меньше, чем днем ранее. Всего же с начала пандемии, по официальным данным, скончались 125 278 человек. Выздоровели за сутки 10 096 больных, всего — 4 771 995.
В конце 2019 года в Китае началась вспышка нового коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самая распространенная из них - «Спутник V», которая была разработана Центром им. Гамалеи. На Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил статистику, касающуюся людей, заболевающих COVID-19 после прохождения вакцинации. По его словам, риск заболеть после прививки составляет менее 1%. Сделавшему прививку в случае заболевания чаще всего не требуется госпитализация, так как инфекция переносится в легкой форме.
Общество,Видео,COVID-19,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ВОЗ,Москва,Россия,
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