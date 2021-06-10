Пока вы спали: В скандале с военными НАТО обвинили "агентов Кремля"

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Фото: Рамблер Рамблер

В России могут исчезнуть до 18 млн «серых» SIM-карт

России с 1 июня начал действовать закон, обязывающий компании регистрировать в специальном реестре на «Госуслугах» все корпоративные номера. Роскомнадзор будет контролировать корректность внесения операторами данных об абонентах, а при появлении недостоверных сведений блокировать телефоны, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что эти меры позволят навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, которыми пользуются мошенники. По их данным, если 30–40% сотрудников идентифицируют свои номера по новой схеме и столько же абонентов закроют корпоративные тарифы, начав использовать личный номер, то могут отсеяться 8–18 млн «серых» SIM-карт.

Украину опять не берут в НАТО

Издание напомнило, что Украина давно добивается вступления в Североатлантический альянс. Зеленский уже заявлял, что Украина не может вечно «оставаться в прихожей» и требовал скорейшего решения этого вопроса. Однако, по мнению экспертов, НАТО совершенно невыгодно видеть Украину в рядах альянса. Там опасаются того, что Киев может спровоцировать обострение в Донбассе и членам блока придется вступить в войну.

Россия может проиграть в цифровой войне сверхдержав

Евросоюз и США намерены создать совместный совет по развитию новых технологий. Вашингтон также готов потратить на технологическое соперничество с Пекином 250 миллиардов долларов, пишет «Независимая газета».

В ситуации торговых войн между Западом и Востоком Россия вынуждена будет импортировать технологии из Китая и затраты на них будут только расти. «И не потому, что мы хотим этого, а потому, что действует санкционный запрет на импорт американских технологий», - напомнил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

В Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с натовскими военными, расквартированными в стране. В происходящем обвинили «агентов Путина», пишет «Взгляд».

Так, между британскими солдатами и местными жителями произошла драка, которую спровоцировало поведение англичан. А на днях шестерых подвыпивших натовцев сняли с поезда в городке Йыгева, так как они вели себя агрессивно.

«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина», – заявил в беседе с журналистами специалист по России военно-аналитического агентства Jane’s Брюс Джонс.

Россиянам предложили туры Хорватию и Марокко

На фоне возобновления авиасообщения с рядом стран туроператоры начали предлагать россиянам отдохнуть в Марокко и в Хорватии. При этом туры продаются по ценам 2019 года, а серьезного спроса на них не ожидается, сообщают «Известия».