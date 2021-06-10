Пока вы спали: В скандале с военными НАТО обвинили "агентов Кремля"

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В России могут исчезнуть до 18 млн «серых» SIM-карт
В России
с 1 июня начал действовать закон, обязывающий компании регистрировать в специальном реестре на «Госуслугах» все корпоративные номера. Роскомнадзор
будет контролировать корректность внесения операторами данных об абонентах, а при появлении недостоверных сведений блокировать телефоны, пишут
«Известия».
Эксперты отмечают, что эти меры позволят навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, которыми пользуются мошенники. По их данным, если 30–40% сотрудников идентифицируют свои номера по новой схеме и столько же абонентов закроют корпоративные тарифы, начав использовать личный номер, то могут отсеяться 8–18 млн «серых» SIM-карт.
Украину опять не берут в НАТО
После телефонных переговоров Владимира Зеленского
и Джо Байдена
Офис украинского лидера сообщил, что президент США одобрил предоставление стране плана действий по членству в НАТО
. Однако в Вашингтоне опровергли эту информацию, а на Украине были вынуждены менять официальный пресс-релиз, пишут
«Известия».
Издание напомнило, что Украина давно добивается вступления в Североатлантический альянс. Зеленский уже заявлял, что Украина не может вечно «оставаться в прихожей» и требовал скорейшего решения этого вопроса. Однако, по мнению экспертов, НАТО совершенно невыгодно видеть Украину в рядах альянса. Там опасаются того, что Киев может спровоцировать обострение в Донбассе и членам блока придется вступить в войну.
Россия может проиграть в цифровой войне сверхдержав
Евросоюз
и США намерены создать совместный совет по развитию новых технологий. Вашингтон также готов потратить на технологическое соперничество с Пекином 250 миллиардов долларов, пишет
«Независимая газета».
В ситуации торговых войн между Западом и Востоком Россия вынуждена будет импортировать технологии из Китая и затраты на них будут только расти. «И не потому, что мы хотим этого, а потому, что действует санкционный запрет на импорт американских технологий», - напомнил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский
.
В Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с натовскими военными, расквартированными в стране. В происходящем обвинили «агентов Путина», пишет
«Взгляд».
Так, между британскими солдатами и местными жителями произошла драка, которую спровоцировало поведение англичан. А на днях шестерых подвыпивших натовцев сняли с поезда в городке Йыгева, так как они вели себя агрессивно.
«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина», – заявил в беседе с журналистами специалист по России военно-аналитического агентства Jane’s Брюс Джонс.
Россиянам предложили туры Хорватию и Марокко
На фоне возобновления авиасообщения с рядом стран туроператоры начали предлагать россиянам отдохнуть в Марокко и в Хорватии. При этом туры продаются по ценам 2019 года, а серьезного спроса на них не ожидается, сообщают
«Известия».
Так, экскурсионный тур на неделю на двоих с перелетом в Касабланку и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в тысячу евро или 90 тысяч рублей. Такой тур предполагает только завтраки в отеле. В Хорватии же можно будет отдохнуть на курортах Дубровник, Пореч, Врсар, Оребич и Умаг. Отдых в гостинице «четыре звезды» на семь-десять ночей обойдется в среднем в 108–165 тыс. рублей на двоих, отмечают туроператоры.