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Пока вы спали: В скандале в Эстонии обвинили "агентов Кремля"

Елена Прошина
1 час назад
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Пока вы спали: В скандале с военными НАТО обвинили "агентов Кремля"
Фото: РамблерРамблер

В России могут исчезнуть до 18 млн «серых» SIM-карт

В России с 1 июня начал действовать закон, обязывающий компании регистрировать в специальном реестре на «Госуслугах» все корпоративные номера. Роскомнадзор будет контролировать корректность внесения операторами данных об абонентах, а при появлении недостоверных сведений блокировать телефоны, пишут «Известия».
Эксперты отмечают, что эти меры позволят навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, которыми пользуются мошенники. По их данным, если 30–40% сотрудников идентифицируют свои номера по новой схеме и столько же абонентов закроют корпоративные тарифы, начав использовать личный номер, то могут отсеяться 8–18 млн «серых» SIM-карт.

Украину опять не берут в НАТО

После телефонных переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена Офис украинского лидера сообщил, что президент США одобрил предоставление стране плана действий по членству в НАТО. Однако в Вашингтоне опровергли эту информацию, а на Украине были вынуждены менять официальный пресс-релиз, пишут «Известия».
Издание напомнило, что Украина давно добивается вступления в Североатлантический альянс. Зеленский уже заявлял, что Украина не может вечно «оставаться в прихожей» и требовал скорейшего решения этого вопроса. Однако, по мнению экспертов, НАТО совершенно невыгодно видеть Украину в рядах альянса. Там опасаются того, что Киев может спровоцировать обострение в Донбассе и членам блока придется вступить в войну.

Россия может проиграть в цифровой войне сверхдержав

Евросоюз и США намерены создать совместный совет по развитию новых технологий. Вашингтон также готов потратить на технологическое соперничество с Пекином 250 миллиардов долларов, пишет «Независимая газета».
В ситуации торговых войн между Западом и Востоком Россия вынуждена будет импортировать технологии из Китая и затраты на них будут только расти. «И не потому, что мы хотим этого, а потому, что действует санкционный запрет на импорт американских технологий», - напомнил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В скандале в Эстонии увидели «руку Кремля»

В Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с натовскими военными, расквартированными в стране. В происходящем обвинили «агентов Путина», пишет «Взгляд».
Так, между британскими солдатами и местными жителями произошла драка, которую спровоцировало поведение англичан. А на днях шестерых подвыпивших натовцев сняли с поезда в городке Йыгева, так как они вели себя агрессивно.
«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина», – заявил в беседе с журналистами специалист по России военно-аналитического агентства Jane’s Брюс Джонс.

Россиянам предложили туры Хорватию и Марокко

На фоне возобновления авиасообщения с рядом стран туроператоры начали предлагать россиянам отдохнуть в Марокко и в Хорватии. При этом туры продаются по ценам 2019 года, а серьезного спроса на них не ожидается, сообщают «Известия».
Так, экскурсионный тур на неделю на двоих с перелетом в Касабланку и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в тысячу евро или 90 тысяч рублей. Такой тур предполагает только завтраки в отеле. В Хорватии же можно будет отдохнуть на курортах Дубровник, Пореч, Врсар, Оребич и Умаг. Отдых в гостинице «четыре звезды» на семь-десять ночей обойдется в среднем в 108–165 тыс. рублей на двоих, отмечают туроператоры.
Общество,Брюс Джонс,Илья Жарский,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,Роскомнадзор,ЕС,Независимая газета,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",Россия,Эстония,
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