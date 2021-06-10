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Художника Александра Шилова госпитализировали с COVID-19

News.ru
1 час назад
Российского художника Александра Шилова госпитализировали в Москве с COVID-19, передаёт портал «Весьма» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным последнего, состояние мастера оценивается как средне тяжёлое.
Шилова госпитализировали с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС
Знаменитый портретист и хозяин галереи сначала лечился самостоятельно, но через четыре дня его состояние заметно ухудшилось. Принимая во внимание возраст живописца (77 лет), врачи посчитали нужным положить его в больницу, — пишет Mash.
Накануне российский рэпер Александр Тарасов (T-Killah) на своей странице в Instagram подтвердил, что заразился COVID-19. По его словам, «КТ показало двустороннее поражение лёгких», в какой-то момент он «оглох и перестал чувствовать ноги», а его лицо «онемело». Музыкант лечится в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Заразиться он мог во время одного из публичных мероприятий. Несколько дней назад артист посетил премию МУЗ-ТВ.
Ранее российской порнозвезде Елене Берковой сделали срочную операцию за рубежом, передаёт портал StarHit со ссылкой на пиар-директора знаменитости Максима Клименко. По данным сайта, ей внезапно стало плохо во время визита на Украину. Много лет она страдает из-за воспалённых гланд.
Общество,Елена Беркова,Александр Тарасов,Александр Шилов,StarHit,Москва,
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