Японцы ждут гибели страны из-за удара России по имиджу Токио

Ситуация с задержанием сахалинскими пограничниками японской шхуны «Эйхо-мару» нанесла серьёзный урон имиджу Токио. Об этом заявили читатели газеты Yomiuri.

Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency Viola Kam/Keystone Press Agency

Ранее в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области сообщили, что судно было отпущено после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что расследование полностью доказало вину капитана «Эйхо-мару» в незаконной рыбной ловле в исключительной экономической зоне России

По мнению ряда японских пользователей, ситуация стала ударом по авторитету страны и угрожает национальной безопасности.

Если мы не поменяем Конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных манёврах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна! — заявил один из пользователей.

Некоторые читатели решили призвать своё правительство принять немедленные ответные меры в отношении Москвы.

России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!

Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать? — заявили пользователи.

Более того, один из комментаторов призвал после инцидента начать арестовывать любые рыболовецкие суда, в том числе корабли Китая, Южной Кореи и КНДР. Другой при этом подчеркнул, что Япония легко отделалась и призвал перестать заниматься незаконной добычей рыбы.