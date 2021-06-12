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Японцы ждут гибели страны из-за удара России по имиджу Токио

News.ruиещё 4
10 минут назад
Ситуация с задержанием сахалинскими пограничниками японской шхуны «Эйхо-мару» нанесла серьёзный урон имиджу Токио. Об этом заявили читатели газеты Yomiuri.
Японцы ждут гибели страны из-за удара России по имиджу Токио
Фото: Viola Kam/Keystone Press AgencyViola Kam/Keystone Press Agency
Ранее в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области сообщили, что судно было отпущено после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что расследование полностью доказало вину капитана «Эйхо-мару» в незаконной рыбной ловле в исключительной экономической зоне России.
По мнению ряда японских пользователей, ситуация стала ударом по авторитету страны и угрожает национальной безопасности.
Если мы не поменяем Конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных манёврах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна! — заявил один из пользователей.
Некоторые читатели решили призвать своё правительство принять немедленные ответные меры в отношении Москвы.
России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!
Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать? — заявили пользователи.
Более того, один из комментаторов призвал после инцидента начать арестовывать любые рыболовецкие суда, в том числе корабли Китая, Южной Кореи и КНДР. Другой при этом подчеркнул, что Япония легко отделалась и призвал перестать заниматься незаконной добычей рыбы.
В ходе инцидента Токио заявлял, что судно вело рыбную ловлю в исключительной экономической зоне Японии, выразив протест по поводу его задержания. Москва выразила посольству Японии решительный протест.
Общество,В мире,ФСБ,Сахалинская Область,Россия,
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