Популярный курорт откроется для россиян в августе

Существует вероятность, что российские туристы смогут посетить Бали уже в конце лета. Курорты Индонезии откроют в августе при должных темпах вакцинации. Об этом заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи, передают «Известия».

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Вопрос касается граждан РФ, которые сами сделают прививку, уточнил министр. В настоящее время в Индонезии ведется активная прививочная кампания. Ожидается, что в страну пустят туристов только после вакцинирования всех граждан в стране (около 2 миллиона граждан).

«Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», — подчеркнул министр.

Проблем с вакцинацией местного населения не возникнет, ведь в распоряжении медицинских учреждений страны более 75 миллионов доз препарата, указал он.

Если туристы захотят, они смогут это сделать прямо на острове, подчеркнул Лютфи.

По словам министра, туризм является вторым по величине источником дохода страны. Лишь нефтяная промышленность выше по уровню доходности, отметил он.