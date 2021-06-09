Пять млн рублей за ошибку: краснодарцу удалили треть кишечника

Житель Краснодара отсудил 5 млн рублей за врачебную ошибку: 18-летнему студенту ошибочно диагностировали рак и удалили треть кишечника.

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Как сообщает «Комсомольская правда» , молодой человек оказался в больнице из-за резких болей в животе. Врачи поставили ему диагноз острый аппендицит и провели операцию. Удаленный аппендикс отправили на гистологическую экспертизу – это стандартная процедура, чтобы исключить новообразования в организме.

Когда юноша уже готовился к выписке, ему сообщили, что в удаленной ткани якобы обнаружили рак.

Молодой человек прошел лечение в онкологическом диспансере, а затем ему назначили операцию по удалению части кишечника. После операции врачи отдали пациенту выписку с результатами исследований и другими медицинскими документами.

Когда студент начал изучать документы, оказалось, что биоматериал, отправленный на экспертизу, принадлежал другому человеку.

Семья пациента направила данные на генетическую проверку, которая показала, что лечить от рака должны были не его, а неизвестную женщину.

Молодой человек обратился в суд и потребовал от больницы компенсацию. Суд признал, что истец стал инвалидом в результате врачебной ошибки, и присудил ему право на компенсацию в размере 5 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу.