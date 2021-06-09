"Тревожно": Ларин рассказал о допросе по делу Хованского

Ранее стало известно, что Ларина задержали в Санкт-Петербурге в связи с делом против другого блогера Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической деятельности.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.